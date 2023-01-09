Байден снова ошибся и перепутал благотворительную организацию с секретной службой

Президент США Джо Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» в Эль-Пасо с секретной службой. Глава государства допустил очередную ошибку во время посещения отделения компании.
Американский лидер поприветствовал человека в форме и заявил, что провел время с секретной службой в Польше и на Украине. После этого он исправился и добавил, что имел в виду «Армию спасения».
Ранее Байден в ходе собственного заявления о безопасности южной границы США похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу, назвав ее президентом. Она возглавляла улучшение ситуации в странах, из которых убывают мигранты.