Спасатели эвакуировали 15 человек в ходе тушения пожара в общежитии Петербурга

Спасатели потушили пожар в общежитии в Кировском районе Санкт-Петербурга. Информацию об инциденте предоставил источник ФАН.
Сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Морской пехоты поступило в понедельник, 9 января, в 21:28. На момент прибытия пожарной бригады огонь распространился по площади два квадратных метра в одной из комнат на седьмом этаже. Еще 15 жильцов из квартир выше пришлось эвакуировать.
Возгорание ликвидировали в 21:54. Для тушения пожара было задействовано от МЧС пять единиц техники и 15 человек. Предварительно, обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.