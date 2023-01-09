Спасатели эвакуировали 15 человек в ходе тушения пожара в общежитии Петербурга

Сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Морской пехоты поступило в понедельник, 9 января, в 21:28. На момент прибытия пожарной бригады огонь распространился по площади два квадратных метра в одной из комнат на седьмом этаже. Еще 15 жильцов из квартир выше пришлось эвакуировать.