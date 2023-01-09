Сенатор Пушков: генерал Кларк всегда был русофобом

По словам парламентария, Кларк пытался бросить против сил России войска Североатлантического альянса в Косово, чтобы выбить военных из аэропорта Приштины в 1999 году. Однако британский генерал не стал выполнять этот приказ и заявил, что не собирается развязывать третью мировую войну.