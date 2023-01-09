Сенатор Пушков: генерал Кларк всегда был русофобом

Американский генерал Уэсли Кларк всегда был русофобом. Это обвинение в личном Telegram-канале выдвинул российский сенатор Алексей Пушков.
По словам парламентария, Кларк пытался бросить против сил России войска Североатлантического альянса в Косово, чтобы выбить военных из аэропорта Приштины в 1999 году. Однако британский генерал не стал выполнять этот приказ и заявил, что не собирается развязывать третью мировую войну.
«Кларк отнюдь не глуп. Он признает, что США, поддерживая войну, обескровливают Украину», — добавил Пушков.
При этом сенатор отметил, что весь «реализм» Кларка сводится к тезису: «Украина может проиграть — пусть США направят туда еще больше оружия». Все поколения американских политиков включали в себя «маньяков применения силы».