Замсекретаря отделения «ЕР» в ДНР сообщил о готовности Киева жертвовать украинцами

Муратов признался, что не сразу поверил, что украинский посол заявил об этом. По его словам, киевская элита, не скрывая, признает, что украинцы для них просто пушечное мясо. Они «гордятся количеством» потерь в ВФУ. Кроме того, как заявил, Муратов, они по приказу Запада готовы убить любое количество своих граждан ради удара по России.