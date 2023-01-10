Замсекретаря отделения «ЕР» в ДНР сообщил о готовности Киева жертвовать украинцами

Официальные лица Украины в открытую говорят о том, что готовы жертвовать своими гражданами. Об этом заявил замсекретаря донецкого отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов.
Украинский посол в Британии Вадим Пристайко ранее сообщил, что Украина несет огромные потери населения. Он открыто сказал, что страна теряет граждан «направо и налево», передает ТАСС.
Муратов признался, что не сразу поверил, что украинский посол заявил об этом. По его словам, киевская элита, не скрывая, признает, что украинцы для них просто пушечное мясо. Они «гордятся количеством» потерь в ВФУ. Кроме того, как заявил, Муратов, они по приказу Запада готовы убить любое количество своих граждан ради удара по России.