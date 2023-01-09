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Repubblica: эмбарго европейских стран на российскую нефть приведет к подорожанию топлива

Экономика
Repubblica: эмбарго европейских стран на российскую нефть приведет к подорожанию топлива

Эмбарго на российские нефтепродукты вступают в силу 5 февраля. Новые меры приведут к росту цен на топливо, сообщает итальянская газета Repubblica.

Ограничения, которые были введены 5 декабря 2022 года не сильно сказались на ценах, так как рынок был хорошо заполнен сырой нефтью. Однако если говорить об обработанном сырье, то здесь ситуация совершенно другая.

Страны Запада максимально старались отказываться от «загрязняющего» производства. Именно поэтому число подобных предприятий снизилось. Отмечается, что стоимость импорта российского топлива всегда могла составить конкуренцию, но несмотря на это, эмбарго все равно повысит цены.
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