Гендиректор YASNO: похолодания привели к аварийным отключениям света в Киеве

Похолодания стали причиной аварийных отключений энергии в Киеве. Этой информацией на своей странице в одной из социальных сетей поделился генеральный директор украинской компании YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, температура на улице уменьшается, на фоне чего потребление и число аварий увеличивается. В украинской столице были аварийные ограничения. При этом в некоторых районах Киева компания незначительно вышла за график.
Коваленко также сообщил, что генерация и сети не могут функционировать без ограничений. В связи с этим в столице и происходят аварийные отключения. Все области экономят и получают лимиты.