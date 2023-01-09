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Гендиректор YASNO: похолодания привели к аварийным отключениям света в Киеве

Общество
Гендиректор YASNO: похолодания привели к аварийным отключениям света в Киеве

Похолодания стали причиной аварийных отключений энергии в Киеве. Этой информацией на своей странице в одной из социальных сетей поделился генеральный директор украинской компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, температура на улице уменьшается, на фоне чего потребление и число аварий увеличивается. В украинской столице были аварийные ограничения. При этом в некоторых районах Киева компания незначительно вышла за график.

Коваленко также сообщил, что генерация и сети не могут функционировать без ограничений. В связи с этим в столице и происходят аварийные отключения. Все области экономят и получают лимиты.
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