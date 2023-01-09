Минобороны Украины сообщило о мощном штурме Соледара

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев опроверг сообщения об отступлении Вооруженных сил Украины из Соледара, сообщает ФАН. По его словам, штурмовым частям ЧВК «Вагнер» при продвижении приходится сталкиваться с ожесточенным сопротивлением. По его словам, российские бойцы «именно штурмуют» населенный пункт и «вышибают» противника.