Минобороны Украины сообщило о мощном штурме Соледара

Начался мощный штурм населенного пункта Соледар в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Чиновница заявила, что ЧВК «Вагнер» перебросили дополнительные отряды, произвели перегруппировку и сменили тактику. Они задействовали множество сформированных из бойцов штурмовых групп, массированно применяются системы залпового огня, артиллерия и минометы.
Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев опроверг сообщения об отступлении Вооруженных сил Украины из Соледара, сообщает ФАН. По его словам, штурмовым частям ЧВК «Вагнер» при продвижении приходится сталкиваться с ожесточенным сопротивлением. По его словам, российские бойцы «именно штурмуют» населенный пункт и «вышибают» противника.