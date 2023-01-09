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Полковник госпогранслужбы Украины Юрчик погиб в ходе обстрела под Соледаром

Армия
Полковник госпогранслужбы Украины Юрчик погиб в ходе обстрела под Соледаром

Полковник украинской Госпогранслужбы Юрий Юрчик погиб в ходе боевых действий под Соледаром. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика», – указано в сообщении.

По предварительной информации, 8 января на Соледарском направлении был совершен массированный обстрел силами ЧВК «Вагнер», в результате которого полковник был убит. Военный был ответственным за оборону на огневых точках в районе Соледара.

Ранее украинский политик Алексей Арестович сообщил о больших потерях ВСУ в районе Артемовска и Соледара. За города ведутся ожесточенные сражения.
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