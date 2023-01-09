Салливан предположил, что сокращение расходов на оборону не повлияет на поддержку Украины

По его словам, действующая американская администрация просила 37 млрд долларов на военную поддержку Киева, поскольку думала в 2022 году, что этот объем денег потребуется на финансовый год. Конгресс решил увеличить показатель до 45 млрд долларов. Эти средства уже выделены.