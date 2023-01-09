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Салливан предположил, что сокращение расходов на оборону не повлияет на поддержку Украины

Политика
Салливан предположил, что сокращение расходов на оборону не повлияет на поддержку Украины

Вашингтон не ожидает, что сокращение расходов на оборону, которое планирует Палата представителей Конгресса США, окажет влияние на военную поддержку Киева. Это заявление во время брифинга сделал советник президента по нацбезопасноснти Джейк Салливан.

По его словам, действующая американская администрация просила 37 млрд долларов на военную поддержку Киева, поскольку думала в 2022 году, что этот объем денег потребуется на финансовый год. Конгресс решил увеличить показатель до 45 млрд долларов. Эти средства уже выделены.

Салливан также подчеркнул, что Вашингтон уже полагается на эти деньги. Советник президента США не видит возможности, чтобы эти средства можно было бы забрать, уменьшив помощь Киеву.
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