Небензя раскритиковал призыв Киев устроить трибунал против России

Российский постпред при ООН Василий Небензя считает идею Украины организовать трибунал против России нелепой. Он признался журналистам, что не имеет времени комментировать подобные изречения.
В конце ноября Еврокомиссия предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Комиссия намерена взаимодействовать с международными партнерами, чтобы продвигать эту идею.
Однако прокурор МУС в Гааге Карим Хан предупредил, что подобная инициатива может подорвать похожее расследование Международного уголовного суда. Тем временем в документе, который Евросоюз согласовал 9 декабря, не упоминается о трибунале.