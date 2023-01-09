ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

ООН работает над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом информирует официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Он сообщил, что глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН Антониу Гутерреш сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта того российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под ограничительными мерами. В ООН постоянно стараются добиться прогресса в данном направлении, указал Дюжаррик.
Представители России, Турции, Украины и Альянса в июле 2022 года подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.