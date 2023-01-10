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СК задержал полицейского, подозреваемого в смертельном ДТП в Таганроге

Общество
СК задержал полицейского, подозреваемого в смертельном ДТП в Таганроге

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника полиции, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в пьяном виде в Таганроге. Информацию об этом предоставили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

По предварительной информации, ночью 7 января полицейский находился за рулем машины «Киа». Его пассажиркой была девушка 1995 года рождения. Обвиняемый нарушил скоростной режим, потерял контроль над автомобилем и врезался в припаркованный «Камаз».

В результате столкновения девушка получила множественные травмы. Позже она умерла в машине скорой помощи. Полицейский находится под арестом.
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