Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

CBS News: большинство американцев не поддерживают действия Байдена по украинскому кризису

Политика
CBS News: большинство американцев не поддерживают действия Байдена по украинскому кризису

Большинство американцев не поддерживают решения президента США Джо Байдена по украинскому кризису. Об этом говорится в результатах опроса телерадиокомпании CBS News и исследовательской организации YouGov.

В материале сказано, что 53% американцев высказались против действий главы государства по «ситуации с Россией и Украиной». При этом 63% респондентов заявили, что Байден не справляется с экономическими задачами США.

Против мер главы государства по борьбе с инфляцией высказались 68% опрошенных. По мнению большинства американцев, главными приоритетами нового конгресса должны быть снижение инфляции, социальная защита и борьба с преступностью.
байден сша опрос
Военкоры ФАН
Лучшие в аду