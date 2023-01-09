CBS News: большинство американцев не поддерживают действия Байдена по украинскому кризису

Большинство американцев не поддерживают решения президента США Джо Байдена по украинскому кризису. Об этом говорится в результатах опроса телерадиокомпании CBS News и исследовательской организации YouGov.
В материале сказано, что 53% американцев высказались против действий главы государства по «ситуации с Россией и Украиной». При этом 63% респондентов заявили, что Байден не справляется с экономическими задачами США.
Против мер главы государства по борьбе с инфляцией высказались 68% опрошенных. По мнению большинства американцев, главными приоритетами нового конгресса должны быть снижение инфляции, социальная защита и борьба с преступностью.