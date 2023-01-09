Песков опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации. События дня

В Бразилии вот уже несколько дней не утихают массовые беспорядки. Все началось 1 января. В этот день Лула да Силва принял присягу и в третий раз занял пост президента страны. Однако сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не готовы к переменам. Они захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Вернуть контроль над зданиями удалось лишь спустя несколько часов. На данный момент полиция Бразилии уже арестовала около 400 человек. В столице введен режим ЧС до конца месяца.