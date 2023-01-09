Песков опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации. События дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 9 января, выступая на брифинге, заявил, что не стоит придавать большого значения Telegram-каналам, в которых в последнее время все чаще появляется информация якобы о возобновлении частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента, доверять в первую очередь стоит российской власти, а именно тому, что говорил ранее президент РФ Владимир Путин, а также данным Министерства обороны России.
Сегодня в первой половине дня в Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Кравцова. В своем докладе к президенту министр просвещения сообщил, что сейчас в стране идет масштабная программа по строительству школ. Как отмечается, в рамках проекта около 900 учебных заведений появятся на территории РФ. Чиновник также подчеркнул важность поддержки новых субъектов Российской Федерации. Сейчас на этих территориях полным ходом идет вся необходимая работа, чтобы 1 сентября 2023 года в регионах смогли открыться около 1500 школ. Они также будут оснащены компьютерным оборудованием и учебниками.
В Бразилии вот уже несколько дней не утихают массовые беспорядки. Все началось 1 января. В этот день Лула да Силва принял присягу и в третий раз занял пост президента страны. Однако сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не готовы к переменам. Они захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Вернуть контроль над зданиями удалось лишь спустя несколько часов. На данный момент полиция Бразилии уже арестовала около 400 человек. В столице введен режим ЧС до конца месяца.