Вашингтон не получал от Бразилии запросов на экстрадицию Болсонару

Американские власти не получали от Бразилии запросов на экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару. Этой информацией поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Вашингтон не находится с бывшим главой государства в прямом контакте. Белый дом не может с уверенностью говорить о местонахождении Болсонару. В случае поступления обращения на экстрадицию политика США отнесутся к запросу со всей серьезностью.
Ранее сообщалось, что Болсонару оказался в американской больнице Орландо в штате Флорида. Бывший президент Бразилии пожаловался на боли в брюшной полости.