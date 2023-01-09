Asia Times: США пытались ослабить Россию еще в 90-е годы

США стремились ослабить Россию еще в 90-годы прошлого века, когда в РФ говорили об «общеевропейском доме» и единой структуре европейской безопасности. Такое мнение в статье для Asia Times выразил обозреватель Джон Уолш.
Первая атака Запада после холодной войны случилась в начале 1990-х годов в форме инициированной США экономической депрессии, считает автор. В 1991 году экономика РФ рухнула до 57% от объема 1989 года. Спад в стране продолжался 16 лет, говорится в публикации.
Уолш со ссылкой на экспертов отметил, что целью США было поражение России. Упомянутые автором специалисты связывают экономические проблемы РФ в 1990-х и начале 2000-х годов с расширением НАТО и госпереверотом на Украине в 2014 году. Эти меры имеют целью ослабление России, считает обозреватель.