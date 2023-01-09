Всю энергосистему Украины построил СССР. Починить ee Киев не сможет, а европейское оборудование — не подойдет. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Киев не может восстановить электросети без советского оборудования. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Financial Times.
«Большая часть сети Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в Евросоюзе, что делает ее несовместимой с большей частью западного оборудования», — объяснил он.
Особенно не хватает трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит около 200 тонн. По словам чиновника, имевшийся запас приборов уже иссяк, и большинство разрушенных трансформаторов необходимо восстанавливать.
Как отметил Селиванов, вся Украина создана на русском и советском.
«Потому что, как мы знаем, никакого отдельного украинского государства исторически не существовало. Русь была Русью, общерусским государством, где правили Рюриковичи. Запорожское войско и Гетманщина не имели собственного суверенитета, а были частью Речи Посполитой, потом вернулись к России», — пояснил собеседник ФАН.
Подполковник добавил, что единственный опыт существования Украины как государства — это недолгие «трепыхания режима», не контролировавшего территорию, на которую он претендовал.
Селиванов подчеркнул, что собственной энергосистеме в «незалежной» взяться неоткуда. Всю энергетику Украине построил СССР. А Союза больше нет, поэтому восстановить ee Киев не может, а европейские трансформаторы не подходят.
«А ведь говорили же украинцам: вы с этой "декоммунизацией" под себя копаете. Запрет русского языка, уничтожение памятников Екатерине Великой, Пушкину и Ломоносову — ненастоящая декоммунизация. Настоящая — это уничтожение промышленности и энергетики, построенной при СССР. И главный декоммунизатор — генерал Суровикин», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов в беседе с ФАН предрек продолжение череды отказов на запросы Украины о помощи.