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Росавиация ответила на сообщения об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах страны

Общество
Росавиация ответила на сообщения об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах страны

В 11 аэропортах России продолжает действовать режим отмены полетов. Замглавы Росавиации Владимир Потешкин опроверг информацию о том, что этот режим якобы приостановлен, передает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что с 15 января 2023 года в ряде российских аэропортов возобновляются полеты не соответствует действительности. Режим ограничения не отменялся и продолжает свое действие, сообщает ТАСС.

Ранее ведомство продлило ограничение полетов в аэропортах Симферополя, Краснодара, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Геленджика, Липецка, Элисты и Ростова-на-Дону до 8 января. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам совершать рейсы по альтернативным маршрутам.
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