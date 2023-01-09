Российский ФБР сообщил об усилении деградации судебно-силовой системы США за 2022 год

Просьбы перестать финансировать полицию, запретить удушающие приемы и прекратить практику использования насилия со стороны правоохранителей были проигнорированы демократами. Суды над убийцами безоружных подозреваемых также не смогли привлечь внимание к этой проблеме. На фоне этого в 2023 году расходы на полицию и военный сектор США достигли рекордных показателей.