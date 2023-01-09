Экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу в США с болями в животе

Болсонару находится в США с конца прошлого года. После поражения в президентских выборах он не захотел участвовать в передаче власти новому главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Болсонару испытывает проблемы со здоровьем после покушения в 2018 году, когда во время предвыборного митинга в бразильском штате Минас-Жерайс он получил ножевое ранение.