Экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу в США с болями в животе

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в больнице Орландо в штате Флорида (США). Политик пожаловался на боли в брюшной полости, говорится в сообщении издания O Globo.
Болсонару находится в США с конца прошлого года. После поражения в президентских выборах он не захотел участвовать в передаче власти новому главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Болсонару испытывает проблемы со здоровьем после покушения в 2018 году, когда во время предвыборного митинга в бразильском штате Минас-Жерайс он получил ножевое ранение.
Тем временем в Бразилии продолжаются беспорядки с требованиями отставки да Силвы. Сторонники Болсонару 8 января заняли здания резиденции президента, конгресса и Верховного суда. К вечеру полиции удалось оттеснить протестующих. Задержаны более 400 участников беспорядков.