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Власти Мали начали работы по модернизации автомагистрали Бамако — Дакар

Весь мир
Власти Мали начали работы по модернизации автомагистрали Бамако — Дакар

Бамако, 9 января. Министерство транспорта и инфраструктуры Мали начало модернизацию трассы, которая связывает республику с Сенегалом. Об этом сообщило информагентство Maliactu.

Комиссия ведомства уже посетила место проведения работ. В состав делегации вошли губернатор провинции, начальник управления автодорог и директора компаний-подрядчиков. Чиновники проинспектировали ремонтную технику и оборудование.

Реконструкция 138-километрового шоссе Кайес — Сандаре является частью крупной инициативы модернизации малийского участка стратегической автомагистрали Бамако — Дакар. Строители начнут процесс 16 января 2023 года. За неделю компания подготовит площадку и обеспечит проходимость восстанавливаемого участка пути.

Чиновники поприветствовали начало проекта и пожелали дорожникам успехов. Они пообещали направить дополнительные материальные и людские ресурсы для ускорения темпов ремонта.

Ранее власти Мали разработали Национальную стратегию по стабилизации регионов страны. Документ содержит перечень мер для предотвращения экономического кризиса.
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