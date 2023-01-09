Власти Мали начали работы по модернизации автомагистрали Бамако — Дакар

Бамако, 9 января. Министерство транспорта и инфраструктуры Мали начало модернизацию трассы, которая связывает республику с Сенегалом. Об этом сообщило информагентство Maliactu.
Комиссия ведомства уже посетила место проведения работ. В состав делегации вошли губернатор провинции, начальник управления автодорог и директора компаний-подрядчиков. Чиновники проинспектировали ремонтную технику и оборудование.
Реконструкция 138-километрового шоссе Кайес — Сандаре является частью крупной инициативы модернизации малийского участка стратегической автомагистрали Бамако — Дакар. Строители начнут процесс 16 января 2023 года. За неделю компания подготовит площадку и обеспечит проходимость восстанавливаемого участка пути.
Чиновники поприветствовали начало проекта и пожелали дорожникам успехов. Они пообещали направить дополнительные материальные и людские ресурсы для ускорения темпов ремонта.
Ранее власти Мали разработали Национальную стратегию по стабилизации регионов страны. Документ содержит перечень мер для предотвращения экономического кризиса.