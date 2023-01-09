В Карымском районе Забайкалья убиты два пенсионера

В Забайкалье сотрудниками правоохранительных органов задержан 42-летний мужчина. Он подозревается в убийстве пожилых супругов в районе поселка Дарасун Карымского района.
7 января подозреваемый находился в гостях у семейной пары. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом хозяина дома и его супругу, сообщает сетевое издание «Лента75.ру». Потерпевшие скончались на месте.
Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, сообщает СК РФ по Забайкальскому краю. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека.