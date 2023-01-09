СБ ООН единогласно продлил на полгода механизм трансграничной помощи Сирии

Механизм трансграничной помощи, который начал действовать в 2014 году, первоначально предусматривал четыре пограничных перехода (два в Турции, один в Иордании и один в Ираке), через которые можно было доставлять гуманитарные грузы, не требуя сотрудничества со стороны легитимного правительства президента Сирии Башара Асада. Москва же неоднократно заявляла, что гумпомощь должна доставляться через Дамаск и линии соприкосновения сторон конфликта, а не через внешние границы в обход официального руководства Сирии.