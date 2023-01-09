СБ ООН единогласно продлил на полгода механизм трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно принял резолюцию, предусматривающую продление механизма трансграничной помощи Сирии на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Данное решение пролонгирует принятую 12 июля 2022 года резолюцию о поставках гумпомощи через единственный контрольно-пропускной пункт Баб эль-Хава на границе Турции и Сирии до 10 июля.
Согласно принятому документу, генеральный секретарь ООН обязуется предоставить специальный доклад о гуманитарных потребностях в Сирии не позднее 10 июня.
Резолюция поощряет усилия по доставке гумпомощи через линию фронта, а также призывает все 193 государства-члена ООН отреагировать на сложную гуманитарную ситуацию в арабской республике и удовлетворить неотложные потребности сирийского народа из-за социально-экономических и гуманитарных последствий пандемии COVID-19.
Инициатива также предусматривает активизацию усилий по обеспечению сирийцев водой, электричеством, жильем, а также предоставлению доступа к здравоохранению и образованию.
Механизм трансграничной помощи, который начал действовать в 2014 году, первоначально предусматривал четыре пограничных перехода (два в Турции, один в Иордании и один в Ираке), через которые можно было доставлять гуманитарные грузы, не требуя сотрудничества со стороны легитимного правительства президента Сирии Башара Асада. Москва же неоднократно заявляла, что гумпомощь должна доставляться через Дамаск и линии соприкосновения сторон конфликта, а не через внешние границы в обход официального руководства Сирии.