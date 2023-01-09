В Латвии задержан блогер, выступавший за сотрудничество с Россией

Тиктокер Эдгар Блейдерс задержан службой государственной безопасности Латвии за публикацию в Сети видео, критикующее правительство.
4 января он был задержан за «разжигание ненависти к латышам и украинцам», сообщает информационное агентство «Новороссия». В размещенных видеоматериалах Блейдерс дал негативную оценку сносу памятника Победы в Риге и назвал Латвию «неонацистской страной, разжигающей ненависть».
Также в своем обращении на двух языках — латышском и русском — блогер объявил, что в его стране нет свободы. Кроме того, он высказался за сотрудничество Латвии и России. Против него возбуждено уголовное дело.