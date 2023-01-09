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В Латвии задержан блогер, выступавший за сотрудничество с Россией

Политика

Тиктокер Эдгар Блейдерс задержан службой государственной безопасности Латвии за публикацию в Сети видео, критикующее правительство.

В Латвии задержан блогер, выступавший за сотрудничество с Россией

4 января он был задержан за «разжигание ненависти к латышам и украинцам», сообщает информационное агентство «Новороссия». В размещенных видеоматериалах Блейдерс дал негативную оценку сносу памятника Победы в Риге и назвал Латвию «неонацистской страной, разжигающей ненависть».

Также в своем обращении на двух языках — латышском и русском — блогер объявил, что в его стране нет свободы. Кроме того, он высказался за сотрудничество Латвии и России. Против него возбуждено уголовное дело.
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