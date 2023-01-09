Экс-депутат Рады Олейник назвал «проявлением нацизма» запрет Чайковского на Украине

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны. Он подчеркнул, что «если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнениях их произведений в ведущих театрах».