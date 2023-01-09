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Экс-депутат Рады Олейник назвал «проявлением нацизма» запрет Чайковского на Украине

Украина
Экс-депутат Рады Олейник назвал «проявлением нацизма» запрет Чайковского на Украине

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны. Он подчеркнул, что «если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнениях их произведений в ведущих театрах».

Эти слова Ткаченко в очередной раз доказывают, что у власти в Киеве находятся самые настоящие нацисты, заявил в интервью ФАН бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Они разве что книги с произведениями русской литературы не сжигают, как это делали их идейные предшественники 80 лет назад, — заметил политик. — Хотя тут укронацисты недалеко ушли: эти книги они собирают и сдают на макулатуру».

Собеседник ФАН подчеркнул, что произведения русских композиторов, которые намереваются запретить на Украине, являются неотъемлемой частью мировой культуры.

«Даже та самая недружественная по отношению к России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была в Италии на премьере «Щелкунчика», оказалась по итогу восхищена композициями Чайковского и Мусоргского! — напомнил Олейник. — И вот эту великую музыку хотят запретить! Украинские власти таким образом попросту культурно обворовывают целые поколения жителей подконтрольной им страны»

Ранее политолог Богдан Безпалько объяснил, почему Украина не дождется приглашения в НАТО.
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