На Кубани завершили расследование громкого убийства пятилетнего мальчика

Супружеская пара предстанет перед судом по обвинению в убийстве пятилетнего ребенка в июне 2022 года. В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
Из материалов дела следует, что ночью 9 июня обвиняемые ударили мальчика 38 раз по голове и телу деревянным массажером, проводом от зарядки, а также руками и ногами. После этого злоумышленники отправились спать, а на утро потерпевший скончался.
На следующий день гражданин вывез мертвого мальчика в сумке на берег реки Кубань. А мать сообщила об исчезновении сына. Расследование находилось на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.