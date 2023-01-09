Бывшие инкассаторы предстанут перед судом за кражу 18,2 млн рублей из банкоматов Петербурга

По данным следствия, первая кража произошла 24 апреля 2019 года. Тогда члены банды подобрали цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата в гипермаркете на улице Олеко Дундича и похитили более 8 млн рублей. Спустя восемь месяцев, 27 декабря того же года, злоумышленники повторили преступление в магазине на Кузнецовской улице. На этот раз воры обчистили банкомат более чем на 9 млн рублей.