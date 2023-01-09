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Бывшие инкассаторы предстанут перед судом за кражу 18,2 млн рублей из банкоматов Петербурга

Происшествия
Бывшие инкассаторы предстанут перед судом за кражу 18,2 млн рублей из банкоматов Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга завершили расследование уголовного дела о краже более 18,2 млн рублей из банкоматов Северной столицы. На скамье подсудимых оказались трое бывших инкассаторов, которые оказались причастны к двум преступным эпизодам, сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

По данным следствия, первая кража произошла 24 апреля 2019 года. Тогда члены банды подобрали цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата в гипермаркете на улице Олеко Дундича и похитили более 8 млн рублей. Спустя восемь месяцев, 27 декабря того же года, злоумышленники повторили преступление в магазине на Кузнецовской улице. На этот раз воры обчистили банкомат более чем на 9 млн рублей.

Стражи порядка по обоим фактам возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Вскоре грабители были задержаны — ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет. Поскольку в прошлом воры были связаны с инкассацией, они были знакомы с техническим устройством банкоматов. Материалы производства с обвинительным заключением прокурора были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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