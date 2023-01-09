Бывшие инкассаторы предстанут перед судом за кражу 18,2 млн рублей из банкоматов Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга завершили расследование уголовного дела о краже более 18,2 млн рублей из банкоматов Северной столицы. На скамье подсудимых оказались трое бывших инкассаторов, которые оказались причастны к двум преступным эпизодам, сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
По данным следствия, первая кража произошла 24 апреля 2019 года. Тогда члены банды подобрали цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата в гипермаркете на улице Олеко Дундича и похитили более 8 млн рублей. Спустя восемь месяцев, 27 декабря того же года, злоумышленники повторили преступление в магазине на Кузнецовской улице. На этот раз воры обчистили банкомат более чем на 9 млн рублей.
Стражи порядка по обоим фактам возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Вскоре грабители были задержаны — ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет. Поскольку в прошлом воры были связаны с инкассацией, они были знакомы с техническим устройством банкоматов. Материалы производства с обвинительным заключением прокурора были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.