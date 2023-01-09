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Mercedes надеется на двузначный рост продаж своих автомобилей в Индии

Экономика
Mercedes надеется на двузначный рост продаж своих автомобилей в Индии

Автоконцерн Mercedes-Benz рассчитывает на двузначный рост продаж своих машин в Индии в текущем году. Такое заявление сделал управляющий директор Mercedes-Benz India Сантоши Ийера, передает Reuters.

В прошлом году продажи Mercedes в Индии выросли на 41%, до 15 822 автомобилей. Это значение стало рекордным. Но ослабление рупии может вызвать рост стоимости машин, подчеркнул Ийера.

По его словам, падение рупии может стать препятствием для роста продаж, но 2023 год для компании начался с хороших заказов.

Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2023 году. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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