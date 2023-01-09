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Экологический террор и отсутствие здравого смысла: аналитик Разуваев о вероятном запрете газовых плит в США

Общество
Экологический террор и отсутствие здравого смысла: аналитик Разуваев о вероятном запрете газовых плит в США

Это экологический террор, тем более что газ считается самым оптимальным видом топлива с точки зрения экологической и прочей безопасности. Так в беседе с ФАН прокомментировал новость о возможном запрете газовых плит в США дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Их намереваются запретить устанавливать в домовладениях американцев из-за якобы вредных выбросов и негативного влияния на здоровье, сообщает Bloomberg.

С «зеленой» инициативой выступила Комиссия США по безопасности потребительских товаров.

«Это “шиза” на почве помешательства на почве экологии зеленой энергетики, — дает оценку аналитик. — Хорошо, что у нас этого нет и значительная часть энергетики на газе. Это и отопление, и поддержка “Газпромом” низкими ценами на энергоносители нашей экономики, повышение ее конкурентоспособности. А они могут сходить с ума и дальше — одно из проявлений этого относится к газу».

Там уже давно нет здравого смысла и даже в университетских учебниках написано, что страна, которая проявляет здравый смысл в экономике действует неверно, подчеркивает Александр Разуваев.

Ранее в Берлине прошла незаконная акция «экологического» движения Letzte Generation, потребовавших, чтобы власти боролись с изменением климата. Дебоширы в количестве 30 человек перекрыли движение на Потсдамской площади. Пятеро хулиганов приклеили себя к проезжей части.
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