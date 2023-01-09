Экологический террор и отсутствие здравого смысла: аналитик Разуваев о вероятном запрете газовых плит в США

Это экологический террор, тем более что газ считается самым оптимальным видом топлива с точки зрения экологической и прочей безопасности. Так в беседе с ФАН прокомментировал новость о возможном запрете газовых плит в США дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.