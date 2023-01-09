Психолог Сарапина рассказала о методах и приемах телефонных мошенников

В последнее время люди опасаются отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников, чьи методы воздействия становятся все тоньше и изощреннее. Гипнокоуч, специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина рассказала, как злоумышленникам удается вводить своих жертв и как можно им противостоять.
В беседе с изданием Pravda.Ry эксперт отметила, что у мошенников готовы и отработаны несколько сценариев диалога, чтобы втянуть собеседника в разговор, окутать сетью мнимых фактов и угроз. Поэтому самое простое правило для любого подозрительного контакта - просто положить трубку, чтобы не дать шанса обмануть и запутать себя.
Любой сотрудник банка, правоохранительных органов всегда готов назвать свое имя, должность или звание, отдел, в котором работает. Следует отложить разговор и самостоятельно позвонить по официальным номерам. Номер банка указан на кредитной или дебетовой карте.
Мошенник будет стараться ввести клиента в состояние стресса, чтобы подтолкнуть его к необдуманным поступкам. Не следует нервничать и торопиться. В любом случае нужно самому позвонить в полицию, в банк или знакомым и родственникам, если разыгрывается известная схема с ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Спокойствие и разумные действия помогут успешно противостоять различным психотехникам, которые мошенники активно применяют.