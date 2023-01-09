Психолог Сарапина рассказала о методах и приемах телефонных мошенников

Мошенник будет стараться ввести клиента в состояние стресса, чтобы подтолкнуть его к необдуманным поступкам. Не следует нервничать и торопиться. В любом случае нужно самому позвонить в полицию, в банк или знакомым и родственникам, если разыгрывается известная схема с ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Спокойствие и разумные действия помогут успешно противостоять различным психотехникам, которые мошенники активно применяют.