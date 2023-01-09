В Подмосковье рецидивистка убила собутыльника во время пьяной ссоры

Мертвого мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в подмосковной Власихе. Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
По данным издания, тело нашли в доме на Заозерной улице. Подозрения в совершении преступления пали на ранее судимую местную жительницу 1969 года рождения. Было установлено, что рецидивистка расправилась со своей жертвой в ходе пьяного конфликта. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование продолжается.