МИД России выразил соболезнования семьям жертв автокатастрофы в Сенегале

Москва, 9 января. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семьям жертв автокатастрофы в центральной части Сенегала.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Каффрин. В результате столкновения погибли не менее 40 человек, а более 90 получили травмы различной степени тяжести. Посольство РФ в Дакаре сообщило, что среди пострадавших не было россиян.
Правительство Сенегала объявило трехдневный траур. Президент Маки Салл выразил соболезнования семьям жертв. Государственные учреждения приспустили флаги, кроме того, отменены развлекательные мероприятия.
Российские дипломаты передали слова сочувствия родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. Ведомство опубликовало официальное коммюнике на портале департамента.
Ранее МИД РФ осудил массовые убийства жителей ДРК боевиками группировки «Движение 23 марта» (М23) в деревне Кишише. Сотрудники диппредставительства призвали к немедленному расследованию инцидента.