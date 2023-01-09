Европейские цены на газ приближаются к 850 долларам за тысячу кубометров

Рост стоимости газа в европейских странах ускорился до 11,6%. Цены на голубое топливо приближаются к 850 долларам за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Контракт расчетами «завтра» на хабе TTF в Нидерландах дошел до 818 долларов за тысячу «кубов». Февральский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures составляет 836 долларов. Стоимость топлива увеличивается на фоне понижения температуры воздуха в регионе и возобновления промышленных работ после зимних праздников.
Власти Японии заявили, что Европа впала в «ужасное состояние» после украинского конфликта. Об этом сообщает «ФедералПресс».