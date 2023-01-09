Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о снижении боеспособности ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ снижается из-за большого количества новобранцев в войсках.
Она отметила, что украинская армия сегодня состоит в основном из непрофессиональных военных. По ее словам, у ВСУ появились серьезные проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.
Ранее главком украинских войск Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство и неисполнение приказов. Он подчеркивал, что это поможет усилить дисциплину в рядах ВСУ.