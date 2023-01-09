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Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о снижении боеспособности ВСУ

Армия
Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о снижении боеспособности ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ снижается из-за большого количества новобранцев в войсках.

Она отметила, что украинская армия сегодня состоит в основном из непрофессиональных военных. По ее словам, у ВСУ появились серьезные проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

Ранее главком украинских войск Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство и неисполнение приказов. Он подчеркивал, что это поможет усилить дисциплину в рядах ВСУ.
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