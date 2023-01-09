Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал инициативу России о рождественском перемирии

Он выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут чаще обращаться к подобным намерениям взамен эскалации конфликта. Дипломат добавил, что Венгрия по-прежнему готова оказать всестороннюю помощь для обеспечения скорейшего мира на Украине.