Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал инициативу России о рождественском перемирии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто положительно отозвался об инициативе России организовать рождественское перемирие.
Он выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут чаще обращаться к подобным намерениям взамен эскалации конфликта. Дипломат добавил, что Венгрия по-прежнему готова оказать всестороннюю помощь для обеспечения скорейшего мира на Украине.
«Мы приветствуем все, что способствует прекращению огня и мирным переговорам», — заключил глава МИД в ходе общения с журналистами.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как предложение о временном перемирии со стороны РФ загнало в тупик ВСУ.