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Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал инициативу России о рождественском перемирии

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал инициативу России о рождественском перемирии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто положительно отозвался об инициативе России организовать рождественское перемирие.

Он выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут чаще обращаться к подобным намерениям взамен эскалации конфликта. Дипломат добавил, что Венгрия по-прежнему готова оказать всестороннюю помощь для обеспечения скорейшего мира на Украине.

«Мы приветствуем все, что способствует прекращению огня и мирным переговорам», — заключил глава МИД в ходе общения с журналистами.

Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как предложение о временном перемирии со стороны РФ загнало в тупик ВСУ.
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