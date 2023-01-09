Экономист Дудчак объяснил, почему многие иностранные компании остались в России

Разрыв экономических связей с Россией со стороны Запада был политическим решением, и оно не понравилось иностранному бизнесу. Многие зарубежные компании остались работать в РФ, но некоторые не реализуют деятельность в полной мере, и есть способ решить эту проблему, передает «ПолитЭксперт» мнение экономиста Александра Дудчака.
Он отметил, что ушедшие из РФ иностранные компании понесли большие убытки. Те, кто остался, понимали, что ущерб им никто не возместит. Однако есть и такие, кто остался в России, но не ведут полноценную деятельность в стране.
По мнению эксперта, их нужно «дожимать» — поставить вопрос ребром: или возобновление работы, или конфискация и национализация предприятий в пользу России.