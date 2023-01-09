Диетолог Бест рассказала о продуктах, которые помогают избежать набора веса после диеты

Многие люди сталкиваются с проблемой набора веса после похудения. Продукты, которые необходимо добавить в рацион, чтобы избежать этого, перечислила диетолог Триста Бест.
По ее словам, положительное влияние на фигуру оказывают плоды грейпфрута. В них содержится мало калорий и много клетчатки, которая придает чувство насыщения.
Также специалист рекомендовала включить в рацион чернику и крестоцветные овощи, в частности, брокколи, цветную и брюссельскую капусту. Контролировать вес поможет употребление авокадо из-за наличия полезных мононенасыщенных жиров.
Помимо этого, в список рекомендаций диетолог включила картофель. Однако не следует употреблять его с маслом или сметаной, передает портал Eat This, Not That! (ETNT).