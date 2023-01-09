Курсанты военных училищ провели занятие для юнармейцев Армавира

Ребята встретились с курсантом Военной академии ПВО Вооружённых Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского города Смоленска Данилой Орловым, курсантом воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Даниилом Фёдоровым, студенткой Воронежского базового медицинского колледжа Анастасией Белыховым и курсантом московского Военного университета Министерства обороны РФ имени князя Александра Невского Руслан Даценко, передает сетевое издание «Город Армавир».