Депутат Луговой попросил генпрокурора РФ дать правовую оценку действиям Валерия Меладзе

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе.
В Сети активно обсуждают видео, где Меладзе выступил с поддержкой Украины. Исполнитель ответил на националистическую речевку во время выступления на частном корпоративе в Дубае. Луговой попросил генпрокурора РФ дать правовую оценку действиям артиста.
«Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования по настоящему запросу прошу меня проинформировать», — говорится в депутатском обращении.
Депутат разместил копию обращения в своем Telegram-канале. Сам Меладзе уже оправдался за свои слова, заявив, что не хочет никого ненавидеть и не старается никому угодить.