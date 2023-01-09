Врач Хухрев предупредил людей с холодными руками о серьезном заболевании

По его словам, если руки замерзают внезапно и неравномерно, то это может сигнализировать о ревматическом заболевании. Существует так называемый синдром Рейно, для которого характерно побеление пальцев до костяшек. При этом остальная часть руки остается нормального цвета с обычной температурой.