Врач Хухрев предупредил людей с холодными руками о серьезном заболевании

Руки могут мерзнуть не только из-за чувствительности к холоду, но и из-за серьезного нарушения здоровья, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, если руки замерзают внезапно и неравномерно, то это может сигнализировать о ревматическом заболевании. Существует так называемый синдром Рейно, для которого характерно побеление пальцев до костяшек. При этом остальная часть руки остается нормального цвета с обычной температурой.
Кроме того, резкое замерзание рук сопровождается болевыми ощущениями, поскольку происходит спазм сосудов. В тепле при таком недуге пальцы начинают синеть, резюмировал медик в эфире радио Sputnik.