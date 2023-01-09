Генерал-лейтенант Соболев выразил соболезнования в связи с кончиной разработчика «Калибров» Камнева

Сегодня, 9 января, в возрасте 85 лет ушел из жизни Герой Труда Российской Федерации, научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев. Именно он в свое время разработал легендарные ракеты «Калибр», стоящие сейчас на вооружении у российской армии.