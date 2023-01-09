Генерал-лейтенант Соболев выразил соболезнования в связи с кончиной разработчика «Калибров» Камнева

Сегодня, 9 января, в возрасте 85 лет ушел из жизни Герой Труда Российской Федерации, научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев. Именно он в свое время разработал легендарные ракеты «Калибр», стоящие сейчас на вооружении у российской армии.
Свои соболезнования родным и близким усопшего в интервью ФАН высказал бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант в отставке и депутат Государственной думы Виктор Соболев.
«Камнев был выдающимся советским и российским конструктором, внесшим огромный вклад в развитие нашего оборонно-промышленного комплекса, — сказал парламентарий. — Его смерть, безусловно, является большой потерей для нашей страны, восполнить которую будет непросто».
Собеседник ФАН отметил, что разработанные Камневым ракеты «Калибр» сегодня активно используется в ходе специальной военной операции.
«Это высокоточное оружие, которое применяется для вывода из строя объектов коммуникаций противника, — сказал Соболев. — В частности, в настоящее время «Калибры» (как и другие ракеты подобного плана) используются для поражения объектов украинской энергосистемы».
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