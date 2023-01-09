Психиатр Кульгавчук: во всем мире свыше 24 миллионов человек страдает от шизофрении

Шизофрения — острая социальная проблема, во всем мире свыше 24 миллионов человек страдает от этого недуга, то есть примерно 1 на 300 человек. Некоторые из больных шизофренией могут быть опасны как для себя, так и окружающих. Поэтому совершенствование психиатрической помощи имеет такое важное значение, отмечает специалист.