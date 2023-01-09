Психиатр Кульгавчук: во всем мире свыше 24 миллионов человек страдает от шизофрении

Среди целого спектра психических расстройств одним из самых страшных диагнозов является шизофрения. Об этом заболевании ходит огромное количество мифов. По мнению многих людей, шизофреник – это обязательно человек, который постоянно находится «не в себе».
Термин «шизофрения» был введен в 1911 году врачом-психиатром Эйгеном Блейлером. Дословно в переводе с греческого шизофрения означает расщепление мышления. И это действительно, процесс распада процессов мышления и эмоциональных реакций.
Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал корреспонденту ФАН об особенностях этого психического заболевания.
«Клиническая картина зависимости от формы может быть весьма разнообразной. Это могут быть галлюцинации, начиная от слуховых (так называемые "голоса") до зрительных и обонятельных. Это могут быть бредовые идеи и нарушение мышления. Это может быть резонерство– так называемое бесплодное мудрствование. В практике могут встречаться весьма причудливые варианты», — отмечает специалист.
На сегодня известно, что на возникновение расстройства часто влияет генетический фактор. В среднем показатель наследуемости колеблется от 70 до 85%. К развитию недуга часто приводит злоупотребление наркотическими и психоактивными веществами, а также стресс, мощнейшие эмоциональные потрясения.
«Прогноз при шизофрении часто неблагоприятный, поскольку пациенты часто нарушают рекомендации врача, несистемно принимают препараты. Тем не менее при своевременном обращении и точном выполнении всех рекомендаций нередко удается добиться длительных ремиссий», — подчеркнул Кульгавчук.
Шизофрения — острая социальная проблема, во всем мире свыше 24 миллионов человек страдает от этого недуга, то есть примерно 1 на 300 человек. Некоторые из больных шизофренией могут быть опасны как для себя, так и окружающих. Поэтому совершенствование психиатрической помощи имеет такое важное значение, отмечает специалист.
При этом пациентам, у которых стоит неутешительный диагноз, не автоматически присваивается инвалидность. Больному приходится проходить специальную комиссию, на которой производится оценка состояния пациента. И в этом случае недееспособность не всегда ставится бессрочно, подобные проверки человек может проходить регулярно.
Поэтому не все, у кого в медицинской карте указан данный диагноз, недееспособны. По крайней мере, с юридической точки зрения. Человек даже может ходить на работу и полностью себя обеспечивать, все зависит от того, как именно протекает заболевание и формы патологии.
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