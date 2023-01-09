СМИ: экс-президент Ливана и его зять пытаются отомстить командующему ВС

В настоящее время Ливан переживает тяжелейший экономический и политический кризис. Сейчас в республике отсутствует не только президент, но нет и «полноценного» премьер-министра. И.о. главы правительства является Наджиб Микати. Срок президентства Мишеля Ауна истек 22 октября прошлого года. За день до ухода с должности он отправил в отставку правительства страны.