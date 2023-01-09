СМИ: экс-президент Ливана и его зять пытаются отомстить командующему ВС

Бывший президент Ливана Мишель Аун использует и.о. министра обороны Мориса Слима для того, чтобы свести счеты с командующим ВС республики Джозефом Ауном за отказ подавлять антиправительственные протесты. Об этом сообщили источники саудовской газеты Asharq Al-Awsat.
На стороне Мишеля Ауна открыто выступает его зять, лидер христианского «Свободного патриотического движения» (СПД) Джебран Басиль, который обвинял главнокомандующего армией в «руководстве переворотом» против президента во время беспорядков из-за ухудшающегося уровня жизни в октябре 2019 года.
Неназванные политические источники газеты Asharq Al-Awsat сообщили, что отношения между Мишелем Ауном и Джозефом Ауном начали ухудшаться с начала демонстраций, поскольку командующий ВС Ливана отказывался применять силу против митингующих.
По данным СМИ, экс-президент предоставил министру обороны «политическое прикрытие» в конфликте с главнокомандующим армией. Кроме того, стало известно, что Джебран Басиль лично спонсировал кампании по дискредитации имиджа Джозефа Ауна как в Ливане, так и за рубежом.
Согласно источникам, свежий конфликт между Морисом Слимом и Джозефом Ауном касательно назначения офицера, ответственного за управление генеральной инспекцией в армии, дал возможность бывшему президенту и его зятю усилить кампанию против генерала армии и нанести ему репетиционный ущерб.
Примечательно, что Джозеф Аун является одним из главных кандидатов в президенты наряду с бывшим главой МВД, лидером ливанских христиан Сулейманом Франжье. По вероисповеданию Мишель Аун тоже католик-маронит. Религиозный фактор является крайне важным в политической жизни страны для поддержания межконфессионального баланса во властной верхушке.
В настоящее время Ливан переживает тяжелейший экономический и политический кризис. Сейчас в республике отсутствует не только президент, но нет и «полноценного» премьер-министра. И.о. главы правительства является Наджиб Микати. Срок президентства Мишеля Ауна истек 22 октября прошлого года. За день до ухода с должности он отправил в отставку правительства страны.