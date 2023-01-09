Депутат Милонов предположил, почему Смольянинов решился на высказывания против России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попытался объяснить, почему скандально известный актер Артур Смольянинов решился высказать грубые слова в сторону России.
Политик заявил, что это явно была рекомендация со стороны. Он предположил, что, возможно, кто-то ему пообещал карьерные перспективы. Однако результат не превзошел ожиданий. 99% поклонников отвернутся от артиста, добавил Милонов.
«Но он же не совсем идиот клинический. Видит же, что происходит», — подчеркнул он в беседе с Пятым каналом.
Напомним, что Смольянинов в одном из интервью заявил о готовности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Более того, артист сообщил, что ему плевать на будущее родины, даже если она превратится в «радиоактивный пепел».