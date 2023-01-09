Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

AFP: Евросоюз и НАТО собираются усилить сотрудничество на фоне конфликта на Украине

Армия
AFP: Евросоюз и НАТО собираются усилить сотрудничество на фоне конфликта на Украине

Евросоюз и НАТО планируют активизировать сотрудничество в сфере обороны на фоне конфликта на Украине, пишет Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что обе стороны обязуются вывести сотрудничество на более высокий уровень. Кроме того, ЕС и НАТО должны будут мобилизовать все имеющиеся у них инструменты для достижения общих целей.

По имеющейся информации, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель должны подписать соответствующее соглашение 10 января. Агентство также сообщило, что США требуют от ЕС занять более жесткую позицию в отношении КНР.
нато Украина евросоюз оборона
Военкоры ФАН
Лучшие в аду