Число пострадавших при крушении самолета Ан-2 в НАО выросло до десяти

Число получивших травмы в результате крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) выросло до десяти. Такой информацией поделился глава региона Юрий Бездудный в ходе заседания оперштаба в понедельник.
Губернатор уточнил, что все раненые находятся в сознании. Необходимую помощь им окажут в амбулатории поселка Каратайка, где есть врач общей практики, фельдшер и две медсестры.
«Тяжелых пациентов разместят в амбулатории, с легкими травмами — в интернате», — говорится в сообщении Бездудного.
Напомним, в понедельник днем самолет Ан-2 потерпел крушение недалеко от ненецкого поселка Каратайка. В момент ЧП на борту находились 12 человек, двое из них погибли. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета, сообщал телеканал RT.