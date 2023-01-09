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Экономист Соскин предрек Зеленскому финал политической карьеры на фоне избрания Маккарти

Политика
Экономист Соскин предрек Зеленскому финал политической карьеры на фоне избрания Маккарти

Президент Украины Владимир Зеленский завершит свою политическую карьеру, если американский конгресс под руководством новоизбранного спикера Палаты представителей Кевина Маккарти обнаружат коррупционные схемы в вооруженных поставках Киеву. Таким мнением поделился экономист Олег Соскин.

Он отметил, что существует вероятность отмывания денег президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером через финансовую помощь Украине. Если республиканцам удастся найти доказательства коррупционной составляющей, киевский режим падет, резюмировал эксперт.

«Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают, и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный (конец. — Прим. ред.)», — озвучил своеобразное «предсказание» он.

Ранее Кевин Маккартин объявил о намерении остановить расточительство США и рост государственного долга страны. По его словам, он намерен обеспечить американцам тот уровень жизни, который они заслуживают.
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