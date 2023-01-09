Пользователи Сети заметили сходство дочери Пугачевой и Галкина с матерью юмориста

Далеко не все верят в родство Пугачевой с Лизой и Гарри, так как дети на нее якобы не похожи. Зато пользователи Сети заметили сходство наследников с матерью юмориста. Поклонники нашли фотографию покойной Галкиной и поняли, что девочка пошла в бабушку.