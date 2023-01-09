Пользователи Сети заметили сходство дочери Пугачевой и Галкина с матерью юмориста

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) вместе воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В Сети обсуждают сходство маленькой наследницы с матерью пародиста.
Далеко не все верят в родство Пугачевой с Лизой и Гарри, так как дети на нее якобы не похожи. Зато пользователи Сети заметили сходство наследников с матерью юмориста. Поклонники нашли фотографию покойной Галкиной и поняли, что девочка пошла в бабушку.
«Лиза очень похожа на маму Максима»;
«Понятно, на кого похожа Лиза»;
«Какие великолепные глаза», — написали пользователи Сети.
Детей Примадонны и ее супруга, как писали СМИ, выносила и родила суррогатная мать. Звездная чета уверяет, что певица — биологическая мать детям. Известно, что когда-то артистка заморозила свои яйцеклетки.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами