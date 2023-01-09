Достигла ожидаемого уровня: биржевой аналитик о цене золота на фоне ведущих трендов

«Уровень безработицы в Штатах снизился до отметки в 3,5%, хотя ожидалось 3,7%, — сообщает обозреватель. — Предыдущее значение в ноябре составляло 3,6% в годовом выражении, а количество новых рабочих мест, созданных в сельскохозяйственном секторе, увеличилось на 223 тысячи. Это выше прогноза в 200 тысяч, но ниже предыдущего значения в 256 тысяч».