Достигла ожидаемого уровня: биржевой аналитик о цене золота на фоне ведущих трендов

Золото по итогам торгов пятницы (7 января) отметилось уверенным ростом на 1,8% с 1832 долларов до отметки в 1865 долларов и сегодня (9 января) подрастает до отметки 1773 долларов за тройскую унцию.
Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов прогнозирует дальнейший рост цены в 1880 долларов за указанную единицу.
Основным позитивным фактором, по его оценке, стали данные по рынку труда в США.
«Уровень безработицы в Штатах снизился до отметки в 3,5%, хотя ожидалось 3,7%, — сообщает обозреватель. — Предыдущее значение в ноябре составляло 3,6% в годовом выражении, а количество новых рабочих мест, созданных в сельскохозяйственном секторе, увеличилось на 223 тысячи. Это выше прогноза в 200 тысяч, но ниже предыдущего значения в 256 тысяч».
Тенденция на снижение количества новых рабочих мест несколько вселила уверенность в участников рынка, в то, что ФРС теперь будет действовать мягче, поскольку рынок труда почувствовал замедление, плюс замедлился рост заработной платы в декабре. Этот показатель вырос на 0,3%, хотя ожидалось 0,4%.
«На фоне этих новостей очень серьезно снизился индекс доллара DXY с отметки 103,5 до отметки 103,3 пункта, также снизилась доходность десятилетних американских облигаций, они опустились 3,55%», — дополняет аналитик.
Поддержку золото получило и на фоне известий о протестах в Бразилии против действующей власти, однако ситуация стабилизировалась и этот фактор сейчас сходит на нет.
«В целом золото достигло того ценового уровня, который мы и ожидали в 1860-1880 долларов за тройскую унцию», — резюмирует Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, Центробанк РФ выпустит в обращение серебряные и золотые инвестиционные монеты.