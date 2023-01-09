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Военнослужащие Балтфлота оттачивают навыки ведения боя на учениях под Калининградом

Армия
Военнослужащие Балтфлота оттачивают навыки ведения боя на учениях под Калининградом

Военнослужащие соединений и частей армейского корпуса и бригады морской пехоты Балтфлота ВМФ РФ проводят учения по отработке навыков ведения современного боя под Калининградом.

Отмечается, что в маневрах задействованы более двух тысяч военнослужащих. На нескольких полигонах они оттачивают действия в обороне, в наступлении, при ведении инженерной разведки местности.

«Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ночное и дневное время проводятся стрельбы из автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.
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