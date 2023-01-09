Военнослужащие Балтфлота оттачивают навыки ведения боя на учениях под Калининградом

Военнослужащие соединений и частей армейского корпуса и бригады морской пехоты Балтфлота ВМФ РФ проводят учения по отработке навыков ведения современного боя под Калининградом.
Отмечается, что в маневрах задействованы более двух тысяч военнослужащих. На нескольких полигонах они оттачивают действия в обороне, в наступлении, при ведении инженерной разведки местности.
«Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков», — сказано в сообщении.
Кроме того, в ночное и дневное время проводятся стрельбы из автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.